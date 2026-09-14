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Події

Унаслідок удару КАБом по Ізюму постраждали двоє дорослих і немовля – ОВА

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У ніч проти неділі в місті Ізюм Харківської області ворог завдав удару КАБом, унаслідок чого поранення дістали двоє людей та дитина, пошкоджено інфраструктуру, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у телеграм-каналі.

"56-річний чоловік, 34-річна жінка та 2-місячна дитина постраждали в м. Ізюм внаслідок ворожого удару КАБ. Зруйновано 4 приватних домоволодіння, пошкоджено 5 приватних будинків та пошкоджено легкові автомобілі", – йдеться в повідомленні.

Усі профільні служби працюють на місцях влучань.

#постраждалі #харківщина #обстріл
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