Унаслідок удару КАБом по Ізюму постраждали двоє дорослих і немовля – ОВА

У ніч проти неділі в місті Ізюм Харківської області ворог завдав удару КАБом, унаслідок чого поранення дістали двоє людей та дитина, пошкоджено інфраструктуру, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у телеграм-каналі.

"56-річний чоловік, 34-річна жінка та 2-місячна дитина постраждали в м. Ізюм внаслідок ворожого удару КАБ. Зруйновано 4 приватних домоволодіння, пошкоджено 5 приватних будинків та пошкоджено легкові автомобілі", – йдеться в повідомленні.

Усі профільні служби працюють на місцях влучань.