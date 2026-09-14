Окупанти за добу втратили близько 1 700 осіб і 74 артсистеми – Генштаб

Сили оборони України за минулу добу ліквідували близько 1 700 окупантів, 74 артилерійські системи, сім РСЗВ, 2 124 БПЛА оперативно-тактичного рівня, а також 550 одиниць автомобільної та спецтехніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в телеграм-каналі у понеділок уранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.09.26 орієнтовно склали: особового складу – близько 1 508 600 (+1 700) осіб, танків – 12 345 (+1) од., бойових броньованих машин – 25 331 (+1) од., артилерійських систем – 49 752 (+74) од., РСЗВ – 2 127 (+7) од., засобів ППО – 1 637 (+2) од., літаків – 442 (+0) од., гелікоптерів – 356 (+0) од., наземних робототехнічних комплексів – 2 615 (+12) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 516 441 (+2 124) од., крилатих ракет – 5 111 (+0) од., кораблів/катерів – 35 (+0) од., підводних човнів – 2 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн – 148 807 (+548) од., спеціальної техніки – 4 683 (+2) од.", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.