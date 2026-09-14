В Голосіївському районі міста Києва сталася ДТП, водій загинув – ДСНС

В ніч на понеділок в Голосіївському районі міста Києва сталась дорожньо-транспортна пригода, під час якої авто впало з мосту, заблокувавши тіло загиблого водія, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій в телеграм-каналі.

"13 вересня о 22:41 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду за участі автомобіля Opel, що впав з мосту на вулиці Промисловій. На місці події рятувальники провели роботи з деблокування тіла загиблого водія з-під транспортного засобу", – йдеться в повідомленні.

Обставини трагічного випадку встановлюватимуть правоохоронці.

Джерело: https://t.me/dsns_kyiv/4471