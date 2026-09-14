Співголова німецької ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) Аліс Вайдель заявила, що в разі приходу до влади її політсила припинить будь-яку фінансову та військову підтримку України, а також вимагатиме від Києва виплат компенсацій, повідомили Clash Report в соцмережі Х.

"Ми припинимо виплати Україні та всю підтримку війни, а також висунемо значні вимоги щодо відшкодування Україні", – заявила Вайдель в інтерв'ю медіа AUF1.

Вона не уточнила, на яких саме підставах та про які саме суми "відшкодувань" ідеться.

"Альтернатива для Німеччини" (AfD) – правопопулістська проросійська партія, яка послідовно виступає проти надання Україні озброєння та фінансової допомоги, вимагає негайного скасування санкцій проти РФ і відновлення імпорту російських енергоносіїв. Представники політсили неодноразово критикували уряд ФРН за витрати на підтримку Києва та українських біженців.

Джерело: https://x.com/clashreport/status/2099172443059376311?s=20