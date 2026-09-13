Пасажиропотік через кордон України впав ще на 7,4% – дані Держприкордонслужби

Пасажиропотік через український західний кордон з настанням нового учбового року у тиждень з 5 по 11 вересня впав ще на 7,4% – до 634,0 тис. порівняно із піком у 791 тис. у середині серпня, свідчать дані щоденної статистики Держприкордонслужби, за якою слідкує агентство "Інтерфакс-Україна".

Згідно з ними, кількість перетинів кордону на виїзд цього тижня зменшилася до 326 тис. з 344 тис. тижнем раніше, а на в'їзд впала до 308 тис. з 341 тис.

В той же час число транспортних засобів, які прослідували через пункти пропуску, збільшилося до 139 тис. зі 137 тис., тоді як число машин із гуманітарними вантажами зменшилося до 401 з 416.

Найбільший потік на виїзд був зафіксований у суботу (51 тис. на добу), на в'їзд – у неділю (44 тис.), тоді як найменший на виїзд – у понеділок-вівторок (по 43 тис.), на в'їзд – у вівторок (40 тис.).

За даними Держприкордонслужби, станом на 21:00 неділі більше всього легкових авто чекали проходження кордону з Польщею на виїзд у пункті пропуску (ПП) "Устилуг" – 90 та ПП "Краківець" – 60, де також накопичилося 7 автобусів. Менші черги були в ПП "Рава-Руська" – 40, "Грушів" – 30, "Нижанковичі" – 20 та "Угринів" – 10 машин.

На кордоні зі Словаччиною на ПП "Ужгород" черга становила 25 авто, у ПП "Малий Березний" – 5.

На кордоні з Угорщиною черга була лише у ПП "Лужанка" – 20, тоді як на кордонах із Румунією та Молдовою черги на виїзд були відсутні.

Минулого року пасажиропотік через кордон в цей тиждень впав на 12,4% – до 606 тис., й потік на виїзд суттєвіше перевищував потік на в'їзд – на 36 тис. порівняно із 18 тис. цього року.

Торік наступного тижня пасажиропотік виріс на 1,7%, а потім за три тижні знизився до 515 тис. Втім минулого року святкування юдейського Нового року (Рош га-Шана), на яке до Умані щороку навіть під час війни приїжджають кілька десятків тисяч паломників, прийшлося з 22 по 24 вересня, тоді як цього року – з 11 по 13 вересня.

Як повідомлялося, з 10 травня 2022 року відтік біженців з України, що розпочався з початком війни, змінився припливом, який тривав до 23 вересня 2022 року і становив 409 тис. осіб. Однак із кінця вересня, можливо під впливом новин про мобілізацію в Росії та "псевдореферендуми" на окупованих територіях, а потім масованих обстрілів енергетичної інфраструктури, фіксувалося перевищення кількості тих, хто виїжджає, над тими, хто в'їжджає. Сумарно з кінця вересня 2022 року до першої річниці повномасштабної війни воно досягло 223 тис. осіб.

За другий рік повномасштабної війни кількість перетинів кордону на виїзд з України, за даними Держприкордонслужби, перевищила кількість перетинів на в'їзд на 25 тис., за третій – на 187 тис., за четвертий – на 221 тис., з початку п'ятого – на 62 тис.

Нацбанк у липневому інфляційному звіті зберіг оцінку міграції з України минулого року 0,3 млн через погіршення безпекової ситуації наприкінці року та пом'якшення правил виїзду для молоді, але зазначив, що це менше 0,5 млн у 2024 році. НБУ й надалі прогнозує чистий відтік у 2026 році 0,2 млн, тоді як чисте повернення, за його прогнозом, розпочнеться у 2027 році та складе близько 0,1 млн осіб, а у 2028 році збільшиться до 0,5 млн осіб.

За даними УВКБ ООН кількість українських біженців у Європі станом на 30 червня 2026 року становила 5,159 млн, а загалом у світі – 5,687 млн порівняно із відповідно 5,213 млн та 5,687 млн на 30 квітня.

У самій Україні, за останніми даними ООН на липень 2026 року, 3,80 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО) порівняно із 3,70 млн на січень цього року та 3,34 млн на липень 2025 року.

Перетини західного кордону України, тис.:

Дата з України у т.ч. у Польщу в Україну у т.ч. українці кількість авто гуманіт. авто, шт 11.09 48 29 42 37 20 62 10.09 46 26 46 34 20 57 09.09 45 26 44 32 21 54 08.09 43 25 40 33 19 48 07.09 43 26 45 39 19 56 06.09 50 29 48 44 20 63 05.09 51 30 43 39 20 61 04.09 50 29 40 37 20 71 03.09 49 29 39 35 19 50 02.09 47 27 39 35 18 62 01.09 42 25 39 36 17 68 31.08 48 27 55 51 20 48 30.08 52 31 68 61 21 58 29.08 56 33 61 57 22 59

Дані: Держприкордонслужба

Джерело: https://www.facebook.com/zahidnuy.kordon

https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine#_ga=2.228732760.514168680.1646989952-176134281.1646551413