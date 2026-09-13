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Війська РФ атакували завод кераміки Cersanit у Звягелі, відновлення триватиме щонайменше пів року – заява компанії

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Війська РФ атакували завод кераміки Cersanit у Звягелі, відновлення триватиме щонайменше пів року – заява компанії
Фото: https://www.cersanit.com

У ніч проти 12 вересня російські окупаційні війська атакували реактивними дронами завод із виробництва кераміки Cersanit Invest у місті Звягель Житомирської області, персонал вчасно евакуювали, повідомляється на сайті компанії.

"Атака спричинила серйозні пошкодження підприємства, зокрема ключових елементів виробничого циклу керамічної плитки. За нинішнього стану відновлення виробництва та його подальше функціонування неможливі. Наразі триває детальна оцінка масштабів руйнувань і пов'язаних із ними збитків. На підставі попередньої оцінки Cersanit припускає, що відновлення виробничих потужностей заводу триватиме щонайменше шість місяців", – йдеться в повідомленні.

У компанії зазначили, що ніхто з працівників, які перебували на території заводу під час удару, не постраждав.

 

#житомирщина #cersanit #обстріл
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