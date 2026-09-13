Через атаки РФ вантажопереробка портів Великої Одеси впала у понад 15 разів

Унаслідок системних російських ударів по портовій інфраструктурі та суднах перевалка вантажів у портах Великої Одеси після 22 липня скоротилася більш ніж у 15 разів, повідомив міністр розвитку громад та територій України Микола Колашник за підсумками наради в Одесі.

"Росія системно атакує портову інфраструктуру та цивільне судноплавство. Під ударами – порти, причали, судна, якірні стоянки та маршрути заходу. Від початку повномасштабного вторгнення пошкоджено або частково знищено 1 173 об'єкти портової інфраструктури та 274 цивільні судна", – написав він у телеграм-каналі.

За словами урядовця, під час координаційної наради з військовим командуванням і представниками портового бізнесу обговорили збереження роботи терміналів, страхування, компенсацію збитків, а також пошук альтернативних логістичних шляхів – насамперед через залізницю та порти Дунаю.