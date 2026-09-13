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Україна та Литва обговорили пряму допомогу литовських муніципалітетів українським громадам узимку – Корецький

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Україна та Литва обговорили пряму допомогу литовських муніципалітетів українським громадам узимку – Корецький
Фото: https://t.me/Koretskyi_official

Прем'єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс та урядова делегація відвідали Україну й обговорили з українською стороною подальшу підтримку, зокрема пряму допомогу литовських муніципалітетів українським громадам та проєкти відбудови, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький у телеграм-каналі.

"Обговорили глобальну продовольчу безпеку, яку Росія підриває ударами по цивільному судноплавству в Чорному морі, підтримку бізнесу та перспективи запровадження механізму страхування воєнних ризиків, а також проєкти підтримки й реабілітації ветеранів, військових, їхніх родин і постраждалих від війни", – йдеться в повідомленні.

Також сторони зосередилися на проєктах відбудови: Литва координує цю роботу через агентство CPVA – зокрема в освітньому та медичному секторах.

 

#візит #литва
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