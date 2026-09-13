ЗСУ отримали 21 транспортний засіб від норвезької волонтерської організації – Сибіга

Підрозділи Сил оборони України отримали 21 транспортний засіб від норвезької волонтерської організації Ukrainian Freedom Convoys, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в соцмережі Х.

За його словами, автомобілі обслуговуватимуть низку військових частин, зокрема 66-ту окрему механізовану бригаду та 107-му окрему бригаду територіальної оборони.

Сибіга зазначив, що техніку купують за приватні пожертви, готують у Норвегії та доправляють волонтери. Загалом із 2022 року ця ініціатива передала Україні 550 транспортних засобів у межах 37 конвоїв.