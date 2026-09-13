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На Сумщині внаслідок удару російського дрона загинув водій-енергетик, поранено електромонтера – ОВА

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На Сумщині внаслідок удару російського дрона загинув водій-енергетик, поранено електромонтера – ОВА

Російські окупаційні війська атакували безпілотником автомобіль ремонтної бригади енергетиків у Конотопському районі Сумської області: загинув водій, ще один працівник дістав поранень, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олег Григоров у телеграм-каналі.

"Працівники РЕМ виїхали на ремонт пошкодженої електромережі у Конотопському районі. Ворог атакував автомобіль ремонтної бригади. 53-річний водій-енергетик загинув на місці, а 50-річний електромонтер отримав поранення", – зазначив очільник ОВА.

 

#енергетики #обстріл #сумщина
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