На Сумщині внаслідок удару російського дрона загинув водій-енергетик, поранено електромонтера – ОВА

Російські окупаційні війська атакували безпілотником автомобіль ремонтної бригади енергетиків у Конотопському районі Сумської області: загинув водій, ще один працівник дістав поранень, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олег Григоров у телеграм-каналі.

"Працівники РЕМ виїхали на ремонт пошкодженої електромережі у Конотопському районі. Ворог атакував автомобіль ремонтної бригади. 53-річний водій-енергетик загинув на місці, а 50-річний електромонтер отримав поранення", – зазначив очільник ОВА.