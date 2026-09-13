Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Окупанти продовжили бомбардування Краматорська вдень, поранені 6 людей – ДСНС

1 хв читати
Додати як джерело
Окупанти продовжили бомбардування Краматорська вдень, поранені 6 людей – ДСНС
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Шестеро людей отримали поранення внаслідок денних авіабомбардувань російськими окупантами міста Краматорськ Донецької області.

"Сьогодні вдень російські окупанти скинули чотири авіабомби на житлову забудову Краматорська. Поранено 6 осіб", – повідомляється в телеграм-каналі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Раніше у відомстві повідомляли про роботи на місцях ударів, які окупанти завдали в неділю вранці.

"Під час аварійно-рятувальних робіт надзвичайники деблокували з-під завалів 5-поверхівки 2 жінок і передали їх медикам. Ще 12 мешканців врятували за допомогою автодрабини через зруйновану сходову клітину. Вогнеборці локалізували пожежу площею 500 кв. м, яка охопила квартири з 1-го по 5-й поверхи, та розібрали 1,7 тонни завалів. Рятувальні роботи завершено", – розповіли в ДСНС.

Як повідомлялося, двоє людей загинули, ще четверо дістали поранень унаслідок удару окупантів по Краматорську вранці в неділю. Як повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, російські війська цілеспрямовано атакували цивільний автомобіль, який рухався в центрі міста.

 

#бомбардування #краматорськ #постраждалі
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Радник Мерца, Джонсон та інші європейські посадовці опинилися під загрозою атаки БпЛА РФ біля кордону з Польщею – ЗМІ

Спеціальний потяг із Києва в напрямку Польщі був зупинений через загрозу атаки безпілотників, коли на його борту перебували радник канцлера Німеччини…

Читати
Зеленський: РФ від ранку запустила майже 500 ударних дронів, намагаючись знищити українську економіку

Зеленський: РФ від ранку запустила майже 500 ударних дронів, намагаючись знищити українську економіку

Росія від ранку суботи запустила по Україні майже 500 ударних безпілотників, продовжуючи атаки на об'єкти української економіки, заявив президент Укр…

Читати
Кушнер сподівається на 3-сторонні переговори Україна-РФ-США незабаром, найскладнішим питанням є території

Кушнер сподівається на 3-сторонні переговори Україна-РФ-США незабаром, найскладнішим питанням є території

Американська команда задоволена останнім раундом перемовин у Москві та Києві, сподівається на проведення незабаром тристоронньої зустрічі, але конста…

Читати