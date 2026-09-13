Окупанти продовжили бомбардування Краматорська вдень, поранені 6 людей – ДСНС

Шестеро людей отримали поранення внаслідок денних авіабомбардувань російськими окупантами міста Краматорськ Донецької області.

"Сьогодні вдень російські окупанти скинули чотири авіабомби на житлову забудову Краматорська. Поранено 6 осіб", – повідомляється в телеграм-каналі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Раніше у відомстві повідомляли про роботи на місцях ударів, які окупанти завдали в неділю вранці.

"Під час аварійно-рятувальних робіт надзвичайники деблокували з-під завалів 5-поверхівки 2 жінок і передали їх медикам. Ще 12 мешканців врятували за допомогою автодрабини через зруйновану сходову клітину. Вогнеборці локалізували пожежу площею 500 кв. м, яка охопила квартири з 1-го по 5-й поверхи, та розібрали 1,7 тонни завалів. Рятувальні роботи завершено", – розповіли в ДСНС.

Як повідомлялося, двоє людей загинули, ще четверо дістали поранень унаслідок удару окупантів по Краматорську вранці в неділю. Як повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, російські війська цілеспрямовано атакували цивільний автомобіль, який рухався в центрі міста.