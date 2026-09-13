Зеленський підписав указ про санкції проти своєї ексречниці Мендель та десяти пропагандистів з РФ

Президент України Володимир Зеленський підписав три укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) про застосування санкцій до суден російського тіньового флоту, проти підприємств та осіб, що пов'язані з російською державною корпорацією "Ростех", і десяти пропагандистів, які виправдовують агресію РФ, серед яких його ексречниця Юлія Мендель.

Як повідомляється на сайті голови держави в неділю, до санкційного списку увійшло 20 морських суден, які РФ використовує для експорту нафти, нафтопродуктів та зрідженого газу. "Це найважливіше джерело доходу російського бюджету, яке прямо фінансує війну проти України. Є чіткі дані, які доводять, що ці танкери перевозять нафту з російських портів до Індії, Єгипту й Туреччини. Водночас вони використовують прапори Ліберії, Маршаллових Островів, Сьєрра-Леоне, Барбадосу та Палау", – йдеться в повідомленні.

Одним із рішень санкції застосовані проти 29 громадян РФ та 29 російських компаній, серед яких підприємства, включені у ланцюги постачання високоточного промислового обладнання, електроніки й компонентів для виробництва ракет і дронів. Також обмеження застосовані проти підприємств, які виробляють товари подвійного призначення, науково-дослідних організацій, що розробляють технічну документацію для російського військово-промислового комплексу, а також закладу освіти, який готує спеціалістів для підприємств російського концерну "Калашников". Санкції застосовані й проти компаній, які проєктують рішення і постачають високотехнологічне обладнання для підприємств російського ВПК та ІТ-компаній, що розробляють і обслуговують програмні продукти з шифрування інформації, збору й управління базами даних.

Ще одним рішенням обмеження застосовані проти десяти російських й українських осіб, "які розповсюджують дезінформацію та російську пропаганду, підтримують агресивну політику Росії проти України". Зокрема, санкції застосовані проти Юлії Мендель, яка була першою прессекретаркою Зеленського з 3 червня 2019 року по 9 липня 2021 року,

"Україна передасть усю інформацію партнерам для синхронізації санкцій у міжнародних юрисдикціях", – йдеться в повідомленні.

Мендель в свою чергу заявила, що санкції проти неї введені за кілька днів до її виступу в Європейському парламенті.

"За кілька днів до мого виступу в Європарламенті Володимир Зеленський, мій колишній бос, ввів проти мене санкції… Я знала, що готується "державна зрада" за моє інтерв'ю з Такером Карлсоном і здогадувалася про можливість санкцій. Це не змінює моєї позиції, як і позиції мійльонів українців. Щоб вижити, Україні потрібен мир, а не чергова диктатура", – написала Мендель у Facebook в неділю ввечері.