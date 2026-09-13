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Російська атака зупинила завод з виробництва кераміки Cersanit на Житомирщині мінімум на 6 місяців

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Росія у ніч з 11 на 12 вересня здійснила атаку на побудований польською компанією Cersanit завод з виробництва кераміки Cersanit Invest у Звягелі (ТОВ "Церсаніт Інвест", Житомирська обл.), яка зупинила виробництво на ньому мінімум на шість місяців, йдеться у повідомленні підприємства на його сайті у неділю.

"Атака спричинила серйозні пошкодження підприємства, зокрема ключових елементів виробничого циклу керамічної плитки… На підставі попередньої оцінки Cersanit припускає, що відновлення виробничих потужностей заводу триватиме щонайменше шість місяців", – зазначається в інформації Cersanit.

Згідно з нею, пошкодження підприємству були завдані реактивними дронами. Усі працівники, які перебували в цей час на території заводу, були безпечно евакуйовані – ніхто не загинув.

"За нинішнього стану відновлення виробництва та його подальше функціонування неможливі. Наразі триває детальна оцінка масштабів руйнувань і пов'язаних із ними збитків", – сказано у релізі.

Наголошується, що пріоритетом компанії Cersanit залишається безпека працівників та забезпечення охорони території підприємства.

Cersanit S.A. є однією із провідних виробничих компаній за участю польського капіталу на європейському ринку. Основним видом діяльності компанії є виробництво та реалізація продукції для обробки та оснащення ванних кімнат.

Як вказується на сайті Cersanit, серед активів групи – чотири заводи у Польщі та по одному у Німеччині, Румунії та Україні, загальна кількість працівників – 5,5 тис., тоді як активи у Росії були продані у 2022 році. Український завод компанії було запущено у 2009 році у Житомирській області. Потужність підприємства складала 12 млн. кв. м керамічної плитки та до 2 млн одиниць сантехніки на рік, а навесні 2023 року було заявлено про плани інвестицій в розширення підприємства обсягом до $70 млн, у тому числі із залученням кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку.

Згідно із ресурсом YouControl, виручка ТОВ "Церсаніт Інвест" за перше півріччя 2026 року скоротилася порівняно із аналогічним періодом минулого року на 0,3% – до 1 млрд 872,7 млн грн, тоді як чистий прибуток впав у 2,9 раза – до 129,4 млн грн.

 

#пошкодження #cersanit
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