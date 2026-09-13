Україна ввела санкції проти 20 танкерів тіньового флоту РФ, структур "Ростеху" та низки пропагандистів – Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський увів у дію три рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про запровадження санкцій проти 20 суден російського тіньового флоту, підприємств корпорації "Ростех" і фізичних осіб, причетних до пропаганди, повідомляє сайт Офісу президента.

До списку обмежень увійшли 20 морських суден під прапорами Ліберії, Маршаллових Островів, Сьєрра-Леоне, Барбадосу та Палау, які РФ використовує для експорту нафти, нафтопродуктів і скрапленого газу до Індії, Єгипту й Туреччини для фінансування збройної агресії.

Крім того, санкції запроваджено проти 29 російських компаній та 29 громадян РФ, пов'язаних із державною корпорацією "Ростех", ланцюгами постачання компонентів для ракет і безпілотників, виробництвом товарів подвійного призначення, науково-дослідними установами ВПК та ІТ-сектором шифрування даних.

""Ростех" – промислове ядро російської воєнної машини: підприємства корпорації забезпечують до 80% озброєння та військової техніки для війни проти України й виробляють, зокрема, ракети "Іскандер" і "Кинджал", ударні дрони та критичні компоненти для БпЛА", – наголосив радник – уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Окремим пакетом обмеження введено проти 10 осіб, які розповсюджують дезінформацію на користь Кремля, зокрема проти експрессекретарки президента України Юлії Мендель.

Офіційний Київ передасть зазначені дані міжнародним партнерам для синхронізації санкційного тиску в іноземних юрисдикціях.