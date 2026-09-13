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У Дніпропетровській області внаслідок російських атак постраждали четверо людей – ДСНС

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У Дніпропетровській області внаслідок російських атак постраждали четверо людей – ДСНС
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Четверо людей постраждали внаслідок російських атак у Дніпропетровській області, протягом дня російські війська понад 40 разів атакували чотири райони області, повідомила пресслужба ДСНС України в Телеграм у неділю.

"У Нікопольському районі постраждали 4 людей. Під ударом перебували Марганецька, Червоногригорівська, Покровська та Мирівська громади. Пошкоджено підприємства, багатоквартирні та приватні житлові будинки, автомобілі", – зазначається в повідомленні.

Окрім того, у Кам'янському внаслідок атаки пошкоджено приватний житловий будинок. На Криворіжжі російські війська атакували Зеленодольську громаду, де пошкоджено магазин та приватний будинок.

За інформацією відомства, загалом протягом дня російські окупанти понад 40 разів атакували 4 райони області.

Джерело:

#постраждалі #дніпропетровська #атаки
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