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УЗ: Цілком ймовірно, мішенню російського дрона біля кордону з Польщею міг бути дипломатичний поїзд

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УЗ: Цілком ймовірно, мішенню російського дрона біля кордону з Польщею міг бути дипломатичний поїзд

В "Укрзалізниці" вважають цілком ймовірним, що мішенню російського реактивного дрона, який уразив локомотив на станції Ягодин поблизу кордону з Польщею, міг бути дипломатичний поїзд, що незадовго до атаки перебував на станції.

За інформацією компанії, незадовго до атаки на станції перебував дипломатичний поїзд, у якому їхали радники з питань безпеки кількох держав-членів ЄС та колишні європейські очільники, зокрема колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Водночас під час атаки на станції перебував інший поїзд, у якому знаходився колишній глава ЦРУ Девід Петреус.

"Реактивний меш-дрон, який атакував локомотив на кордоні України та Польщі, був виявлений диспетчером Центральної моніторингової групи, і сигнал на евакуацію з потяга був даний буквально за 15 хвилин до влучання в локомотив", – йдеться в повідомленні.

В "Укрзалізниці" зазначили, що цілком ймовірно, мішенню російського дрона міг бути і дипломатичний поїзд, який вирушив зі станції раніше передбаченого для нього часу в рамках перегляду графіків руху поїздів у режимі реального часу через постійну загрозу російських ударів.

"Численні спроби ворога атакувати цивільний рухомий склад продовжуються, тож наголошуємо на неухильному та швидкому дотриманні безпекових команд залізничників", – наголосили в компанії.

Як повідомлялося, російські війська 13 вересня на Волині за два кілометри від кордону з Польщею завдали удару по локомотиву пасажирського поїзда АТ "Укрзалізниці".

Згодом міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на російські удари по пункту пропуску "Ягодин" та закликав західних партнерів "діяти негайно".

Раніше у коментарі "Інтерфакс-Україна" речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко зазначав, що влучань у пункт пропуску "Ягодин" на кордоні з Польщею не було внаслідок нічної повітряної атаки ворога.

 

#польща #посадовці #кордон #локомотив
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