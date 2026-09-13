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Джонсон після атаки на український локомотив біля кордону з Польщею закликав надати Україні ППО

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Джонсон після атаки на український локомотив біля кордону з Польщею закликав надати Україні ППО

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон після атаки на український локомотив, що перебував біля польського кордону, закликав надати Україні необхідні засоби протиповітряної оборони та розблокувати заморожені російські кошти для передачі їх Україні.

"Не знаю, яка викривлена логіка спонукала Путіна підірвати сьогодні вранці український локомотив, що стояв на польському кордоні. Напевно можна сказати одне: це саме той тип хаотичних і безглуздих атак, яких українці зазнають щодня – навіть на цивільних залізницях", – написав Джонсон у соцмережі X.

За його словами, наразі Путін винен у загибелі 1700 працівників "Укрзалізниці": "Вони та пасажири, що користуються поїздами щодня, – справжні герої".

Він також закликав надати Україні необхідні засоби протиповітряної оборони та розблокувати заморожені російські кошти.

"Коли ж ми нарешті надамо їм необхідні засоби протиповітряної оборони? Чому ми не розблокуємо заморожені кошти Путіна й не передамо їх Україні? На рахунку в бельгійському банку зберігається понад 140 мільярдів євро, а в Лондоні – близько 10 мільярдів фунтів стерлінгів. Велика Британія могла б узяти на себе ініціативу", – заявив колишній британський прем'єр.

Джонсон також зазначив, що після трьох днів перебування в Україні переконався в її майбутній перемозі.

"Українці переможуть – це стало очевидним після трьох днів, проведених у їхній чудовій країні. Але ми зможемо покласти край цій жахливій війні значно швидше, якщо поставимося до ситуації серйозно й надамо їм усе, чого вони потребують і на що заслуговують", – написав він.

Як повідомлялося, раніше німецьке видання Der Spiegel інформувало, що спеціальний потяг в Києва в напрямку Польщі був зупинений через загрозу атаки безпілотників, коли на його борту перебували радник канцлера Німеччини Гюнтер Зауттер, колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та інші європейські посадовці.

#ппо #атака #кордон #локомотив #джонсон
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