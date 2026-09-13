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Противник атакував Україну 323 ударними БпЛА з ранку неділі, зафіксовано влучання 10 ударних безпілотників – ПС

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Противник атакував Україну 323 ударними БпЛА з ранку неділі, зафіксовано влучання 10 ударних безпілотників – ПС
Фото: Міноборони України

Протягом дня 13 вересня (із 6.30 до 18.00) противник атакував Україну 323 ударними БпЛА (14 із них – реактивні), повідомили Повітряні сили.

"За попередніми даними, протиповітряною обороною протягом вказаного періоду збито/подавлено 310 БпЛА (9 із них – реактивні)", – йдеться у повідомленні в Телеграм.

Зафіксовано влучання 10 ударних БпЛА противника.

Зазначається, що крім того, ворог застосував близько 10 баражуючих боєприпасів "Бандероль/Дань-Т", інформація щодо них уточнюється.

"Станом на 18.00 у повітряному просторі спостерігаються декілька ударних безпілотників", – попередили Повітряні сили, закликавши не ігнорувати тривогу.

#атака #рф #статистика
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