Противник атакував Україну 323 ударними БпЛА з ранку неділі, зафіксовано влучання 10 ударних безпілотників – ПС

Протягом дня 13 вересня (із 6.30 до 18.00) противник атакував Україну 323 ударними БпЛА (14 із них – реактивні), повідомили Повітряні сили.

"За попередніми даними, протиповітряною обороною протягом вказаного періоду збито/подавлено 310 БпЛА (9 із них – реактивні)", – йдеться у повідомленні в Телеграм.

Зафіксовано влучання 10 ударних БпЛА противника.

Зазначається, що крім того, ворог застосував близько 10 баражуючих боєприпасів "Бандероль/Дань-Т", інформація щодо них уточнюється.

"Станом на 18.00 у повітряному просторі спостерігаються декілька ударних безпілотників", – попередили Повітряні сили, закликавши не ігнорувати тривогу.