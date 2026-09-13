Новий командувач Сухопутних військ Заїць: За кожним армійським корпусом буде закріплено навчальний батальйон

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України бригадний генерал Святослав Заїць заявив, що за кожним армійським корпусом буде закріплено навчальний батальйон, де проходитимуть підготовку військовослужбовці підпорядкованих корпусу підрозділів.

Заїць працював в одному з навчальних центрів Сухопутних військ, де перевірив стан підготовки військовослужбовців, матеріально-технічної бази та визначив перспективи подальшого розвитку.

Основну увагу він приділив покращенню рівня базової загальновійськової підготовки (БЗВП), а також концепції розвитку підготовки Сухопутних військ загалом.

"Система має розвиватися. За кожним армійським корпусом буде закріплено навчальний батальйон, в якому військовослужбовці підрозділів, що підпорядковуються корпусу, будуть проходити навчання. Це дозволить ретельно контролювати якість підготовки людей, а також розвивати навчально-технічну базу підпорядкованого навчального батальйону", – цитує командувача пресслужба Сухопутних військ Збройних сил України у Телеграм-каналі в неділю.

Ще одним важливим пріоритетом командувач назвав підготовку сержантського складу відповідно до вимог сучасної війни.

"Сержантський корпус – важлива складова військового механізму. Ми маємо своєчасно реагувати на виклики, які диктує нам розвиток подій на фронті. Адже сержанти найчисельнішого виду Збройних Сил України мають якісно відповідати на кожен з таких викликів", – сказав він.