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Україна зацікавлена у Drone Deal із Польщею – Сибіга

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Україна зацікавлена у Drone Deal із Польщею – Сибіга
Фото: https://www.facebook.com/AmbasadaUkrainywPolsce

Україна зацікавлена в оборонних проєктах із Польщею, зокрема у підписанні так званої Drone Deal, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Звичайно, що ми зацікавлені мати з Польщею таку взаємодію і таке співробітництво, і мати таку Drone Deal з нашими польськими друзями", – сказав Сибіга на пресконференції із польським колегою Радославом Сікорським у Києві в неділю, передає кореспондент "Інтерфакс-Україна".

Сікорський також висловив сподівання, що Україна та Польща матимуть угоду щодо дронів.

"Я сподіваюся, це відбудеться… ми маємо робити все можливе, щоб не тільки допомагати Україні, але і вчитися у України", – сказав він.

Автор

Кореспондент · Зовнішня політика та оборона
#польща #deal #drone
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