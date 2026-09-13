Україна зацікавлена у Drone Deal із Польщею – Сибіга

Україна зацікавлена в оборонних проєктах із Польщею, зокрема у підписанні так званої Drone Deal, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Звичайно, що ми зацікавлені мати з Польщею таку взаємодію і таке співробітництво, і мати таку Drone Deal з нашими польськими друзями", – сказав Сибіга на пресконференції із польським колегою Радославом Сікорським у Києві в неділю, передає кореспондент "Інтерфакс-Україна".

Сікорський також висловив сподівання, що Україна та Польща матимуть угоду щодо дронів.

"Я сподіваюся, це відбудеться… ми маємо робити все можливе, щоб не тільки допомагати Україні, але і вчитися у України", – сказав він.