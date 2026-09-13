Російський дрон влучив в автомобіль швидкої допомоги в Херсоні, поранено двох медпрацівників

Двоє медичних працівників дістали поранень унаслідок влучання російського дрона в автомобіль екстреної медичної допомоги в Корабельному районі Херсона, повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Ворожий дрон поцілив просто в автомобіль "швидкої". Внаслідок прямого влучання транспортний засіб спалахнув та вигорів ущент", – написав Прокудін у телеграм-каналі.

Поранення дістали 49-річний водій та 44-річний парамедик. Потерпілих доправили до лікарні для обстеження та надання необхідної допомоги.

За інформацією очільника ОВА, пацієнтку, яку транспортувала бригада під час удару, також евакуювали до медичного закладу.