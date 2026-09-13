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Сибіга закликав міжнародних партнерів забезпечити гуманітарний доступ до окупованих Олешок

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Сибіга закликав міжнародних партнерів забезпечити гуманітарний доступ до окупованих Олешок
Фото: https://t.me/Ukraine_MFA

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав міжнародних партнерів та відповідні організації спільно забезпечити негайний гуманітарний доступ до окупованих Росією Олешок і прилеглих територій та створити гуманітарні коридори.

"Росія залишила там цивільних без доступу до їжі, медикаментів та предметів першої необхідності. У центрі Європи, у 2026 році, люди страждають від гуманітарної кризи, спричиненої Росією", – написав Сибіга в дописі, поширеному в соціальній мережі Х.

За його словами, Україна працює з усіма партнерами та відповідними міжнародними організаціями, закликаючи до спільних зусиль для забезпечення негайного доступу до Олешок та прилеглих територій, а також для створення гуманітарних коридорів.

Сибіга також наголосив, що ситуація в Олешках є нагадуванням про реальність для тих, хто говорить про залишення українських територій під російською окупацією.

"Це не просто лінії на карті за столом переговорів. Там живуть реальні люди, а їхнє повсякденне життя визначається окупаційною владою, яка вже продемонструвала, як вона поводиться з українцями, що перебувають під її контролем", – зазначив глава МЗС.

За словами Сибіги, ситуація в Олешках є попередженням проти нормалізації окупації.

"Будь-яке серйозне обговорення миру має враховувати людей, чиї життя та основоположні права перебувають під загрозою", – наголосив міністр.

#партнери #гуманітарка #олешки #мзс #гуманітарна_катастрофа
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