Сибіга закликав міжнародних партнерів забезпечити гуманітарний доступ до окупованих Олешок

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав міжнародних партнерів та відповідні організації спільно забезпечити негайний гуманітарний доступ до окупованих Росією Олешок і прилеглих територій та створити гуманітарні коридори.

"Росія залишила там цивільних без доступу до їжі, медикаментів та предметів першої необхідності. У центрі Європи, у 2026 році, люди страждають від гуманітарної кризи, спричиненої Росією", – написав Сибіга в дописі, поширеному в соціальній мережі Х.

За його словами, Україна працює з усіма партнерами та відповідними міжнародними організаціями, закликаючи до спільних зусиль для забезпечення негайного доступу до Олешок та прилеглих територій, а також для створення гуманітарних коридорів.

Сибіга також наголосив, що ситуація в Олешках є нагадуванням про реальність для тих, хто говорить про залишення українських територій під російською окупацією.

"Це не просто лінії на карті за столом переговорів. Там живуть реальні люди, а їхнє повсякденне життя визначається окупаційною владою, яка вже продемонструвала, як вона поводиться з українцями, що перебувають під її контролем", – зазначив глава МЗС.

За словами Сибіги, ситуація в Олешках є попередженням проти нормалізації окупації.

"Будь-яке серйозне обговорення миру має враховувати людей, чиї життя та основоположні права перебувають під загрозою", – наголосив міністр.