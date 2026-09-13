Сікорський про удар РФ біля кордону з Польщею: Російський тероризм не просто стукає у двері – він всередині дому

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський назвав удар РФ по Україні поблизу кордону із Польщею черговою російською ескалацією.

"Ми зустрічаємося в день, коли Росія атакувала об'єкти безпосередньо біля кордону Польщі, який є також кордоном Європейського Союзу та Північноатлантичного альянсу.Росія атакувала модернізованими дронами, які мають реактивні двигуни та вдосконалені системи наведення. Це ескалація, це черговий великий виклик для України, а також для гіпотетичних майбутніх жертв російської агресії", – сказав він на пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою у неділю у Києві.

За словами Сікорського, це означає, що "ми повинні подвоїти наші зусилля у підтримці жертви агресії".

"Російський тероризм не просто стукає у двері – він всередині дому. Я нагадаю вам, що російська гібридна війна є кінетичною , це не про дезінформація чи слідкування", – заявив він.

Міністр закликав міжнародну спільноту "відновити дотримання міжнародного права", а отже – прийти на допомогу жертві агресії, а також покарати агресора та унеможливити чи ускладнити подальшу агресію з його боку.