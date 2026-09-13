У Херсоні внаслідок російського обстрілу житлового кварталу постраждали троє жінок

Внаслідок обстрілу російськими військами житлового кварталу Корабельного району Херсона постраждали троє жінок, також пошкоджено житлові будинки.

"Ворог знову цинічно атакував Херсон. Близько 11:00 російські війська з тимчасово окупованого лівобережжя обстріляли житловий квартал Корабельного району", – повідомив очільник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько в Телеграм у неділю.

Зокрема відомо про трьох постраждалих жінок віком 51, 35 та 66 років.

За словами очільника МВА, внаслідок атаки також пошкоджені житлові будинки.