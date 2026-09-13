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Події

У Херсоні внаслідок російського обстрілу житлового кварталу постраждали троє жінок

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Фото ілюстративне
Фото ілюстративне

Внаслідок обстрілу російськими військами житлового кварталу Корабельного району Херсона постраждали троє жінок, також пошкоджено житлові будинки.

"Ворог знову цинічно атакував Херсон. Близько 11:00 російські війська з тимчасово окупованого лівобережжя обстріляли житловий квартал Корабельного району", – повідомив очільник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько в Телеграм у неділю.

Зокрема відомо про трьох постраждалих жінок віком 51, 35 та 66 років.

За словами очільника МВА, внаслідок атаки також пошкоджені житлові будинки.

#постраждалі #херсон #атака
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