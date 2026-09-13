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Події

У Львові внаслідок наїзду пасажирського потяга загинув чоловік – поліція

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Поблизу залізничної станції "Персенківка" у Львові пасажирський потяг наїхав на 52-річного львів'янина, який від отриманих травм загинув на місці, повідомляє пресслужба поліції Львівської області.

"Подія сталась 12 вересня близько 19:50 поблизу залізничної станції "Персенківка". Як попередньо встановили правоохоронці, пасажирський потяг здійснив наїзд на 52-річного львів'янина, який від отриманих травм помер на місці події", – наголошують у відомстві.

За цим фактом слідчі відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту.

#потяг #львів #загибель
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