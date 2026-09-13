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В Україні в понеділок очікуються дощі та грози

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В Україні в понеділок очікуються дощі та грози

У понеділок, 14 вересня, у південних і більшості центральних областей України очікуються дощі, подекуди з грозами, а вдень опади також можливі у східних та місцями Сумській області, повідомляє Укргідрометцентр.

На південному сході температура повітря вдень становитиме 22-27°.

На решті території країни опадів не очікується. Уночі та вранці на Закарпатті та Прикарпатті місцями туман. Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 7-12°, у південній частині та на Дніпропетровщині – до 16°. Вдень очікується 16-21°, на південному сході країни – 22-27°.

У Києві 14 вересня без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 17-19°.

15 вересня, у вівторок, на сході та південному сході країни очікуються помірні дощі, місцями грози. Вдень у західних, північних та Вінницькій областях місцями можливі невеликі дощі, на решті території – без опадів.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі становитиме 7-12°, на південному сході країни – до 16°, вдень – 18-23°.

У Києві 15 вересня буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 20-22°.

#прогноз #погода #прогноз_погоди
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