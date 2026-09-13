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ДПСУ: у разі безпосередньої загрози пункти пропуску на Волині можуть тимчасово призупиняти роботу

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ДПСУ: у разі безпосередньої загрози пункти пропуску на Волині можуть тимчасово призупиняти роботу
Фото: https://www.facebook.com/zahidnuy.kordon

Ризики для державного кордону зберігаються, а у разі виникнення безпосередньої загрози для пунктів пропуску пропускні операції можуть тимчасово призупинятися, повідомило Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України.

"З огляду на поточну безпекову ситуацію, зокрема зафіксовані влучання на території Волинської області, питання безпеки залишається пріоритетним", – йдеться в офіційному коментарі щодо нічного обстрілу у прикордонні на Волині.

У ДПСУ зазначили, що у разі безпосередньої загрози для пунктів пропуску люди і транспортні засоби розосереджуються до моменту стабілізації ситуації та відновлення безпечних умов для роботи і перетину кордону.

"Просимо громадян із розумінням ставитися до таких заходів, адже вони запроваджуються насамперед задля збереження життя та здоров'я людей", – наголосили у відомстві.

#загроза #робота #кордон
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