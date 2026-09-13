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Трамп закликав Зеленського припинити атаки на запаси дизельного палива в Росії

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Трамп закликав Зеленського припинити атаки на запаси дизельного палива в Росії

Президент США Дональд Трамп закликав президента України Володимира Зеленського припинити атаки на запаси дизельного палива в Росії, заявивши, що вони спричиняють дефіцит цього палива у всьому світі.

"Пан Зеленський має зробити одну річ. Він має припинити знищувати запаси дизельного палива в Росії. Нехай він атакує цілі, але не дизельне паливо, бо він спричиняє його дефіцит", – сказав Трамп під час спілкування з журналістами на Відкритому чемпіонаті Ірландії.

За словами президента США, дефіцит дизельного палива не пов'язаний із ситуацією на Близькому Сході.

"Це не через Близький Схід. Це через те, що відбувається між Росією та Україною", – заявив Трамп.

Він також повідомив, що обговорював це питання із Зеленським: "Є безліч інших цілей. Не вражайте дизельне паливо, бо це шкодить усьому світу".

#заява #трамп #сша
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