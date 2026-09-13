Радник Мерца, Джонсон та інші європейські посадовці опинилися під загрозою атаки БпЛА РФ біля кордону з Польщею – ЗМІ

Спеціальний потяг із Києва в напрямку Польщі був зупинений через загрозу атаки безпілотників, коли на його борту перебували радник канцлера Німеччини Гюнтер Зауттер, колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та інші європейські посадовці, повідомляє Der Spiegel.

Зауттер, який є радником з питань зовнішньої та безпекової політики у відомстві федерального канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, перебував у Києві разом із радниками з питань безпеки Великої Британії, Франції та Італії.

За інформацією видання, потяг зупинився близько п'ятої години ранку неподалік польського кордону. Через загрозу ударів безпілотників у прикордонному регіоні частину потяга евакуювали.

"Причиною заходів безпеки став інцидент на цій самій залізничній ділянці. Там також рано вранці, неподалік польського кордону, безпілотник атакував рейсовий потяг, який прямував із Києва до Варшави. За даними оператора, внаслідок цього було уражено локомотив потяга, ніхто не постраждав", – зазначається в повідомленні, поширеному у неділю.

Окрім Зауттера та Джонсона, на борту спеціального потяга перебували радники з питань безпеки інших європейських урядів, депутати Бундестагу, дипломати та науковці.

Після сигналу про загрозу безпілотників провідники розбудили пасажирів для евакуації. Невдовзі було оголошено відбій, оскільки інших безпілотників виявлено не було. Усі пасажири відбулися переляком.

На борту також перебував депутат Бундестагу від партії "Зелені" Робін Вагенер. Він заявив, що шокований атаками.

"Ці атаки безпілотників є сліпим терором проти українських цивільних і небезпечною ескалацією у війні Путіна", – сказав Вагенер виданню Spiegel.

Він також розцінив атаки як провокацію проти прихильників України: "Росія стає дедалі безжальнішою і безпосередньо провокує на кордоні з Європейським Союзом і НАТО, ми повинні нарешті чітко покласти край цьому терору".

Як повідомлялося, російські війська 13 вересня на Волині за два кілометри від кордону з Польщею завдали удару по локомотиву пасажирського поїзда АТ "Укрзалізниці".

Згодом міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на російські удари по пункту пропуску "Ягодин" та закликав західних партнерів "діяти негайно".

Раніше у коментарі "Інтерфакс-Україна" речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко зазначав, що влучань у пункт пропуску "Ягодин" на кордоні з Польщею не було внаслідок нічної повітряної атаки ворога.