Сибіга і глава МЗС Естонії обговорили посилення ППО, оборонну співпрацю та заморожені активи РФ

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та глава МЗС Естонії Маргус Цахкна під час зустрічі в Києві обговорили посилення протиповітряної оборони України, розширення оборонної співпраці, використання заморожених російських активів і подальші санкції проти РФ.

Міністри детально обговорили ситуацію на полі бою та поточні мирні зусилля, приділивши особливу увагу ролі Європи.

"Сильніша Україна означає сильніші позиції Європи, а збереження тиску на Росію залишається необхідним для створення умов для всеосяжного та тривалого миру", – зазначив Сибіга в дописі, поширеному в соціальній мережі Х.

Окремо сторони зосередилися на зміцненні протиповітряної оборони України та розширенні взаємовигідної оборонної співпраці, зокрема на можливостях поєднання бойового досвіду України та оборонних технологій із можливостями Естонії.

Також вони обговорили використання заморожених російських активів і подальші санкції, зокрема проти російського військово-промислового комплексу та ресурсів, які підтримують її військову машину.

Сибіга зазначив, що цінує послідовну підтримку Естонією вступу України до Європейського Союзу та її лідерство у забезпеченні просування українського процесу членства.

"Енергетична безпека напередодні зими також була важливою частиною нашого обговорення. Ми вже працюємо разом над зміцненням стійкості України перед обличчям російських атак на нашу енергетичну систему. Ми скоординували підготовку до Конференції з відновлення України в Таллінні у 2027 році, а також нашу роботу напередодні Тижня високого рівня Генеральної Асамблеї ООН та ключових заходів на його полях", – наголосив Сибіга.