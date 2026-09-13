ДСНС: Внаслідок атаки РФ на Одещину постраждали 24 особи

Під час чергової масованої атаки РФ на Одесу та область постраждали 24 людини, серед них двоє дітей, повідомила пресслужба ДСНС України в Телеграм.

"Рятувальники ліквідували наслідки чергової масованої російської атаки, постраждали 24 людини, з них 2 дітей. Унаслідок ворожих ударів по Одесі та області пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, складські та господарські споруди, а також автомобільний сервісний центр", – наголошують у відомстві в неділю.

Внаслідок атаки зафіксовано пошкодження житлової та іншої цивільної інфраструктури, а також займання, до ліквідації яких були залучені рятувальники.

Загалом до ліквідації наслідків російської атаки залучалися понад 120 вогнеборців.