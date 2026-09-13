Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

ДСНС: Внаслідок атаки РФ на Одещину постраждали 24 особи

1 хв читати
Додати як джерело
ДСНС: Внаслідок атаки РФ на Одещину постраждали 24 особи
Фото: ДСНС

Під час чергової масованої атаки РФ на Одесу та область постраждали 24 людини, серед них двоє дітей, повідомила пресслужба ДСНС України в Телеграм.

"Рятувальники ліквідували наслідки чергової масованої російської атаки, постраждали 24 людини, з них 2 дітей. Унаслідок ворожих ударів по Одесі та області пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, складські та господарські споруди, а також автомобільний сервісний центр", – наголошують у відомстві в неділю.

Внаслідок атаки зафіксовано пошкодження житлової та іншої цивільної інфраструктури, а також займання, до ліквідації яких були залучені рятувальники.

Загалом до ліквідації наслідків російської атаки залучалися понад 120 вогнеборців.

#одеська #постраждалі #атаки #дснс
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: РФ від ранку запустила майже 500 ударних дронів, намагаючись знищити українську економіку

Зеленський: РФ від ранку запустила майже 500 ударних дронів, намагаючись знищити українську економіку

Росія від ранку суботи запустила по Україні майже 500 ударних безпілотників, продовжуючи атаки на об'єкти української економіки, заявив президент Укр…

Читати
Кушнер сподівається на 3-сторонні переговори Україна-РФ-США незабаром, найскладнішим питанням є території

Кушнер сподівається на 3-сторонні переговори Україна-РФ-США незабаром, найскладнішим питанням є території

Американська команда задоволена останнім раундом перемовин у Москві та Києві, сподівається на проведення незабаром тристоронньої зустрічі, але конста…

Читати
Білецький не виключає, що ідеальний момент для стійких перемовин про мир може настати у березні-квітні

Білецький не виключає, що ідеальний момент для стійких перемовин про мир може настати у березні-квітні

Командир Третього армійського корпусу Збройних сил України бригадний генерал Андрій Білецький вважає, що весною перед Росією постане питання щодо нео…

Читати