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РФ не виключає відновлення тристоронніх переговорів у жовтні, вимоги щодо України залишаються попередніми – ЗМІ

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У Росії не виключають відновлення тристоронніх переговорів за участю РФ, США та України в жовтні, водночас заявляючи, що її вимоги щодо врегулювання залишаються попередніми.

Відповідні заяви прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова та помічника Путіна Юрія Ушакова цитують росЗМІ.

Пєсков заявив, що в Кремлі не виключають можливості відновлення тристоронніх переговорів за участю Росії, США та України в жовтні: "Так, ми не виключаємо такої можливості. Ми саме говоримо про осяжну перспективу. Тобто жовтень не можна виключати".

Ушаков, зі свого боку, заявив, що переговорний процес щодо України триває, і Москва розраховує на його позитивний результат.

"Цей процес триває, і ми сподіваємося, що рано чи пізно він приведе до позитивного результату", – сказав він.

За словами Ушакова, домовленості, досягнуті під час зустрічі президентів Росії та США в Анкориджі, досі становлять основу переговорного процесу.

Відповідаючи на запитання, чи означає відсутність прогресу у виконанні цих домовленостей повернення переговорів до вихідної точки, він заявив, що процес не починається з нуля.

Водночас Ушаков заявив, що Росія не змінювала та не посилювала своїх вимог щодо врегулювання: "Я б сказав, що вимоги попередні, жодного посилення немає. Просто ми хотіли б, щоб ці вимоги рано чи пізно, краще рано, були виконані".

#сша #переговори #рф #вимоги
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