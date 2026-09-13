Кав'ярня-кондитерська Milk Bar відкриється у Львові

Заклад мережі Milk Bar планує відкриття у Львові найближчим часом, повідомляється у новоствореному акаунті кав'ярні-кондитерської в Instagram.

"Уже рахуємо дні до перших спільних сніданків і дуже чекаємо на момент, коли ви нарешті скуштуєте їх тут", – йдеться у публікації львівського закладу.

Раніше мережа створила акаунт закладу у Львові та додала адресу – Волоська, 1.

Відповідаючи на коментарі, львівська кав'ярня запевнила користувачів соцмереж, що у меню залишаться звичні позиції – сирники, торти та інші десерти.

Згідно з інформацією на сайті мережі, перший заклад Milk Bar був заснований у 2014 році. На сьогодні група закладів включає кілька ресторанів у Києві: основний заклад в центрі міста на вул. Шота Руставелі, Good Girl, Milk Bar TSUM, Dogs&Tails та корнер на Kyiv Food Market – Milk Bar з випічкою та десертами. Також два заклади мережі працюють у Варшаві (Польша).

Загалом компанія налічує близько 300 співробітників.

У 2022 році Milk Bar відкрив виробництво площею 1 тис. кв. м.