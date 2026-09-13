Польське командування: Російські дрони діяли за кілька кілометрів від кордону, загроза була реальною і близькою

Реальною та близькою до польського кордону назвав загрозу від російських безпілотників речник Оперативного командування видів Збройних сил Польщі підполковник Яцек Горишевський, зазначивши, що окремі дрони вражали цілі за кілька та до десятка кілометрів від кордону.

За словами Горишевського, російські безпілотники діяли безпосередньо поблизу польського кордону.

"Частина безпілотників діяла, а деякі навіть влучали в цілі, розташовані дуже близько до кордону – навіть за кілька, десяток кілометрів від наших кордонів", – цитує слова речника RMF24.

За його словами, саме тому польське командування оцінювало ситуацію як "реальну і близьку" загрозу.

На тлі роботи польської військової авіації поліція Люблінського воєводства також отримувала повідомлення про ймовірний вибух. Служби перевіряли інформацію у Щечині в Красьницькому повіті та Стойешині-Першому в Янівському повіті, однак джерела тривожних звуків не виявили.

Окремо стало відомо про влучання безпілотника у вантажівку поблизу польсько-українського кордону. За інформацією Надбужанського відділу Прикордонної служби Польщі, це сталося приблизно за 800 метрів від пункту пропуску Дорогуськ-Ягодин.

Як повідомлялося, російські війська 13 вересня на Волині за два кілометри від кордону з Польщею завдали удару по локомотиву пасажирського поїзда АТ "Укрзалізниці".

Згодом міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на російські удари по пункту пропуску "Ягодин" та закликав західних партнерів "діяти негайно".

Раніше у коментарі "Інтерфакс-Україна" речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко зазначав, що влучань у пункт пропуску "Ягодин" на кордоні з Польщею не було внаслідок нічної повітряної атаки ворога.