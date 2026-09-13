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У Херсоні внаслідок російських обстрілів загинула людина, ще троє постраждали

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У Херсоні внаслідок російських обстрілів загинула людина, ще троє постраждали
Фото: ДСНС

Унаслідок російських обстрілів Херсона загинув чоловік, ще троє людей постраждали, а в одному з районів міста виникла пожежа господарських споруд, повідомили пресслужба ДСНС України та очільник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

Близько 7:00 російські окупанти обстріляли Корабельний район Херсона, внаслідок чого загинув чоловік, особу якого наразі встановлюють відповідні служби.

"Чоловік, особу якого наразі встановлюють відповідні служби, дістав смертельні травми внаслідок ворожого обстрілу", – повідомив очільник Херсонської міської військової адміністрації.

Вдень російські війська обстріляли один із районів міста. Внаслідок влучання сталося займання господарських споруд: "Ворог неодноразово намагався завдати повторних ударів по рятувальниках. Попри небезпеку надзвичайники ліквідували пожежу".

#херсон #жертви #атака
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