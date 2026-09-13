У Тернопільській області внаслідок атаки пошкоджено транспортну та промислову інфраструктуру, є постраждалий

Внаслідок російської атаки у Тернопільській області пошкоджено об'єкти транспортної інфраструктури та промислові приміщення, одна людина постраждала, повідомив очільник Тернопільської обласної військової адміністрації Тарас Пастух у Телеграм.

"Проте був ряд влучань, внаслідок чого пошкоджено об'єкти транспортної інфраструктури та промислові приміщення. Рятувальники ДСНС оперативно виїхали на місце та ліквідували пожежу. Загальний обсяг руйнувань та збитків уточнюється", – зазначається в повідомленні, поширеному у неділю.

За його словами, завдяки роботі протиповітряної оборони частину російських безпілотників над Тернопільською областю вдалося збити.

Наразі відомо про одного постраждалого, якому надали необхідну допомогу.

"Про інші влучання, руйнування чи потерпілих на території Тернопільської області інформації не надходило", – повідомив очільник ОВА.

Пастух зазначив, що ніч та ранок засвідчили посилення атак на захід України, та закликав жителів області бути уважними до повідомлень про небезпеку.