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Росія атакувала пошуково-рятувальний буксир "Сапфір" в одному з портів Одещини – Мінінфраструктури

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Росія атакувала пошуково-рятувальний буксир "Сапфір" в одному з портів Одещини – Мінінфраструктури
Фото: https://t.me/MinInfraUA

Внаслідок атаки російських БпЛА в одному з портів Одеської області пошкоджено морський пошуково-рятувальний буксир "Сапфір", який виконує виключно цивільні функції, повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України в Телеграм у неділю.

У міністерстві наголосили, що "Сапфір" є цивільним судном пошуково-рятувального призначення SAR (Search and Rescue) та виконує виключно цивільні функції.

Судно мало чітке маркування відповідно до вимог міжнародних морських конвенцій, зазначили у відомстві.

"Особливий цинізм полягає в тому, що удару завдано по цивільному судну пошуково-рятувального призначення SAR (Search and Rescue), яке виконує виключно цивільні функції", – наголосили у Мінінфраструктури.

У міністерстві заявили, що атака є черговим грубим порушенням росією норм міжнародного гуманітарного та морського права, наголосивши, що цивільні судна, портова інфраструктура та рятувальні служби не можуть бути законними військовими цілями.

"Такі атаки – не "супутня шкода" і не випадковість. Це системні удари, які створюють пряму загрозу життю моряків, рятувальників і портових працівників, а також безпеці міжнародного судноплавства", – йдеться в повідомленні.

Україна фіксує всі обставини та докази атаки та має намір поінформувати про них Міжнародну морську організацію (IMO) і міжнародних партнерів.

"Поінформуємо Міжнародну морську організацію (IMO) і міжнародних партнерів та вимагатимемо належної реакції", – повідомили у міністерстві.

У відомстві також заявили, що росія має бути чітко засуджена за систематичні атаки на цивільне судноплавство та портову інфраструктуру України.

#буксир #одеська #атака #сапфір_судно
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