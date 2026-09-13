На Хмельниччині внаслідок атаки виникли пожежі у будинку та на підприємстві, пошкоджено приватні будинки

У Хмельницькій області внаслідок ворожої атаки виникли пожежі у житловому будинку та на території одного з підприємств у Хмельницькому районі, також пошкоджено дахи та вікна приватних будинків, повідомив очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін у Телеграм.

"Унаслідок атаки виникли пожежі у житловому будинку та на території одного з підприємств у Хмельницькому районі. Пожежі ліквідували рятувальники. Також пошкоджено дахи та вікна приватних будинків", – зазначається в повідомленні.

За його словами, протягом учорашнього дня, ночі та ранку сили протиповітряної оборони збили або подавили 12 ворожих безпілотників.

Водночас очільник ОВА зазначив, що інформації щодо загиблих або постраждалих в результаті атак не надходило.