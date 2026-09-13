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Унаслідок ранкового удару по Краматорську загинули двоє людей, четверо поранені

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Двоє людей загинули, ще четверо дістали поранень унаслідок ранкового удару по Краматорську Донецької області, повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За його словами, російські війська цілеспрямовано атакували цивільний автомобіль, який рухався в центрі міста.

"2 людини загинули і 4 поранені внаслідок ранкового удару по Краматорську. Ворог цілеспрямовано атакував цивільну автівку, яка рухалася в центрі міста", – йдеться в повідомленні, поширеному в Телеграм-каналі.

#донецька #жертви #атака
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