Рух низки потягів по всій Україні затримується на 2-18 годин – "Укрзалізниця"

АТ "Укрзалізниця" повідомило про затримки поїздів у проміжку від двох до понад 18 годин на окремих напрямках, йдеться в інформації про рух потягів на сайті компанії у неділю.

Згідно з останніми оновленнями, станом на 12:53, найбільшу затримку у русі має потяг №773/774 Конотоп-Пас. Жмеринка-Пас. – 18 годин 20 хв, тоді як поїзд №23/24 Хелм – Київ-Пас. затримується на 10 годин, а №19/20 Хелм – Київ-Пас. – на 9 годин 30 хв.

Що стосується інших поїздів, №143/144 Суми – Рахів та №3/4 Дніпро-Головний -

Ужгород курсують із затримкою у часі на 9 годин 20 хв, а потяг №19/20 Київ-Пас. – Хелм – на 8 годин, №67/68 Варшава Заходня – Київ-Пас. – здійснює рух із затримкою на 7 годин 10 хв.

"Укрзалізниця" у телеграм-каналі додала, що після влучання по локомотиву в Ягодині, компанія вже відправила поїзди у Варшаву та у зворотному напрямку, водночас фіксуються суттєві затримки.

Крім того, дніпровський напрямок продовжує курсувати об'їзним маршрутом, як наслідок затримки зберігатимуться для всіх запорізьких, криворізьких і дніпровських рейсів.

Що стосується Сумщини, через загрози обстрілів українська залізниця рухається з Конотопа в межах безпеки.

"Зважайте на безпекові сигнали від залізничників та будьте готові до можливих евакуацій. Тримаємось і рухаємось", – наголосили в УЗ.

Крім того, на сайті компанії уточнюється, що затримку потяга розраховано автоматично, що може призводити до змін.

Серед іншого, під час тривог, евакуацій та об'їздів затримка руху поїздів може зростає, однак при пришвидшенні поїзда – скорочується.

Як повідомлялось, російські війська сьогодні, 13 вересня, на Волині за два кілометри від кордону з Польщею завдали удару по локомотиву пасажирського поїзда АТ "Укрзалізниці", постраждалих немає.

Голова правління УЗ Олександр Перцовський наголосив, що триває друга доба безперервної ворожої атаки по залізничній інфраструктурі, зокрема по депо, станціях та рухомому складу.

"Всі команди на місцях, чергують, моніторять, реагують, евакуюють до безпеки. Проходимо наразі без постраждалих", – написав голова правління "Укрзалізниці" у соціальній мережі Facebook у неділю.