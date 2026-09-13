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Сили оборони уразили місце запуску БпЛА в Донецьку та РЛС на Брянщині – Генштаб

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Підрозділи Сил оборони України в суботу та в ніч на неділю уразили місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА в Донецьку, а також радіолокаційну станцію супроводження цілей на Брянщині, повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ в Телеграм.

"12 вересня та в ніч на 13 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових об'єктів противника. Так, у місті Донецьк уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БПЛА окупантів", – йдеться в повідомленні.

На Брянщині, у районі населеного пункту Рьовни, уражено радіолокаційну станцію супроводження цілей, а поблизу Речиці – місце зберігання озброєння та військової техніки противника.

Крім того, у районах Залізного Порту, Скадовська Херсонської області, Чорноморського та Оленівки на тимчасово окупованій території Криму уражено наземні ретранслятори, призначені для управління ударними БпЛА типу "Герань"/"Гербера".

В Оленівці також уражено антенний комплекс противника.

#війна #оборона #ураження
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