У Стрию внаслідок атаки зафіксовано влучання в багатоквартирний будинок, без постраждалих

У Стрию Львівської області внаслідок ворожої атаки зафіксовано влучання в багатоквартирний будинок біля об'їзної дороги, жертв немає, повідомляє пресслужба Стрийської міської ради у Facebook.

Крім цього, внаслідок атаки зафіксовано влучання в господарські та житлову будівлі біля вокзалу, а також у господарську будівлю школи в районі Нового світу.

"В нашій громаді є декілька влучань: багатоквартирний будинок біля об'їзної, господарські і житлова будівлі біля вокзалу, а також господарська будівля школи в районі Нового світу. Жертв немає!" – йдеться в повідомленні.

У Стрийській міській раді наголосили, що скликається комісія з питань наслідків влучань.