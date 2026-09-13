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У Стрию внаслідок атаки зафіксовано влучання в багатоквартирний будинок, без постраждалих

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У Стрию Львівської області внаслідок ворожої атаки зафіксовано влучання в багатоквартирний будинок біля об'їзної дороги, жертв немає, повідомляє пресслужба Стрийської міської ради у Facebook.

Крім цього, внаслідок атаки зафіксовано влучання в господарські та житлову будівлі біля вокзалу, а також у господарську будівлю школи в районі Нового світу.

"В нашій громаді є декілька влучань: багатоквартирний будинок біля об'їзної, господарські і житлова будівлі біля вокзалу, а також господарська будівля школи в районі Нового світу. Жертв немає!" – йдеться в повідомленні.

У Стрийській міській раді наголосили, що скликається комісія з питань наслідків влучань.

#львівська #наслідки #атака #стрий
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