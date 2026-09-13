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Зеленський: РФ за тиждень випустила по Україні близько 2100 дронів, майже 1700 КАБів та 78 ракет

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Зеленський: РФ за тиждень випустила по Україні близько 2100 дронів, майже 1700 КАБів та 78 ракет
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Протягом останнього тижня російські війська здійснили масовані атаки на Україну, застосувавши близько 2100 дронів, майже 1700 керованих авіабомб і 78 ракет різних типів, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Лише за цей тиждень Росія випустила по Україні близько 2100 дронів. Значна частина з них – саме реактивні "шахеди", якими росіяни намагаються розбити економіку та зруйнувати життя людей. Також ворог застосував майже 1700 керованих авіабомб і 78 ракет різних типів", – написав він у Телеграм-каналі в неділю.

За словами Зеленського, у нічний та ранковий час російські війська завдали ударів по енергетиці, "Укрзалізниці", бізнесах та житлових будинках.

Зокрема, Одесу атакували ракетами та дронами.

У багатьох західних областях тривають відновлювальні роботи після нічних ударів. Необхідні служби, зокрема, працюють біля українсько-польського кордону на Волині, де внаслідок дронової атаки було спалено локомотив потяга та пошкоджено заправку.

"Саме щоб ці удари не пішли далі, у Європу, кожного дня борються українці та українки, віддають свої життя і не дають агресії розширюватися. Російський тероризм – це спільна загроза для багатьох, але розбити його точно можна й потрібно в Україні", – наголосив президент.

#війна #оборона #рф #атаки
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