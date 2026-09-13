Зеленський: РФ за тиждень випустила по Україні близько 2100 дронів, майже 1700 КАБів та 78 ракет

Протягом останнього тижня російські війська здійснили масовані атаки на Україну, застосувавши близько 2100 дронів, майже 1700 керованих авіабомб і 78 ракет різних типів, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Лише за цей тиждень Росія випустила по Україні близько 2100 дронів. Значна частина з них – саме реактивні "шахеди", якими росіяни намагаються розбити економіку та зруйнувати життя людей. Також ворог застосував майже 1700 керованих авіабомб і 78 ракет різних типів", – написав він у Телеграм-каналі в неділю.

За словами Зеленського, у нічний та ранковий час російські війська завдали ударів по енергетиці, "Укрзалізниці", бізнесах та житлових будинках.

Зокрема, Одесу атакували ракетами та дронами.

У багатьох західних областях тривають відновлювальні роботи після нічних ударів. Необхідні служби, зокрема, працюють біля українсько-польського кордону на Волині, де внаслідок дронової атаки було спалено локомотив потяга та пошкоджено заправку.

"Саме щоб ці удари не пішли далі, у Європу, кожного дня борються українці та українки, віддають свої життя і не дають агресії розширюватися. Російський тероризм – це спільна загроза для багатьох, але розбити його точно можна й потрібно в Україні", – наголосив президент.