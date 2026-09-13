Денис Прокопенко очолив угруповання військ "Азов"

Бригадний генерал Денис "Редіс" Прокопенко розпочав виконання обов'язків командувача угруповання військ "Азов", повідомляє пресслужба корпусу в соціальній мережі Facebook.

"13 вересня 2026 року Денис Прокопенко розпочинає командувати угрупованням військ "Азов"", – йдеться в повідомленні, поширеному у неділю.

Прокопенко розпочав службу в батальйоні "Азов" 11 липня 2014 року. Він брав участь у бойових операціях літньо-осінньої кампанії, зокрема в боях за Мар'їнку та Іловайськ, а також в обороні Маріуполя. Під час Павлопіль-Широкинської наступальної операції командував 1-ю ротою. У 2017 році у віці 26 років став командиром полку "Азов" і на той момент був наймолодшим командиром полку в історії Національної гвардії та Збройних сил України.

На посаді командира полку Прокопенко приділяв значну увагу підготовці особового складу, сприяв організації сержантських та офіцерських курсів і очолював командно-штабні навчання. У 2020 році вступив до Національного університету оборони України за спеціалізацією "Бойове застосування та управління діями військових частин механізованих і танкових військ". За даними пресслужби корпусу, головною заслугою Прокопенка є переформатування "Азову" з добровольчого підрозділу на професійне бойове з'єднання.

Під час оборони Маріуполя 19 березня 2022 року президент України Володимир Зеленський надав Прокопенку звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" за особисту мужність і героїзм, виявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, і вірність військовій присязі. 7 квітня 2025 року Прокопенко був призначений командиром 1-го корпусу НГУ "Азов". 25 серпня 2025 року Зеленський заявив, що Прокопенко очолить одне з двох новостворених угруповань військ на Донеччині.