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На Донеччині внаслідок удару РФ по пожежно-рятувальному підрозділу поранено чотирьох рятувальників

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Чотири рятувальники дістали поранень унаслідок удару російського безпілотника по пожежно-рятувальному підрозділу на Донеччині, повідомляє пресслужба ДСНС України.

За даними ДСНС, дрон влучив у фасад будівлі пожежно-рятувального підрозділу.

"росіяни вчергове цілеспрямовано атакували пожежно-рятувальну частину, поранено 4 рятувальників. Ворог завдав удару БпЛА по пожежно-рятувальному підрозділу – дрон влучив у фасад будівлі", – йдеться в повідомленні.

У ДСНС зазначили, що російські військові цілеспрямовано атакували пожежно-рятувальну частину.

#рятувальники #донецька #атака
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