На Донеччині внаслідок удару РФ по пожежно-рятувальному підрозділу поранено чотирьох рятувальників

Чотири рятувальники дістали поранень унаслідок удару російського безпілотника по пожежно-рятувальному підрозділу на Донеччині, повідомляє пресслужба ДСНС України.
За даними ДСНС, дрон влучив у фасад будівлі пожежно-рятувального підрозділу.
"росіяни вчергове цілеспрямовано атакували пожежно-рятувальну частину, поранено 4 рятувальників. Ворог завдав удару БпЛА по пожежно-рятувальному підрозділу – дрон влучив у фасад будівлі", – йдеться в повідомленні.
У ДСНС зазначили, що російські військові цілеспрямовано атакували пожежно-рятувальну частину.