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Сили оборони уразили НПЗ "Славянский" і "Танеко" в РФ та місце зберігання ударних БпЛА – Генштаб

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Підрозділи Сил оборони України в ніч на 13 вересня уразили нафтопереробні заводи "Славянский" у Краснодарському краї та "Танеко" в Татарстані РФ, а також місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА противника в Ростовській області, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook у неділю.

"У ніч на 13 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод "Славянский" у Слов'янську-на-Кубані Краснодарського краю рф", – йдеться в повідомленні.

На території підприємства зафіксовано пожежу.

"Також, уражено нафтопереробний завод "Танеко" в Нижньокамську, республіка Татарстан. Зафіксовано займання одного з резервуарів. 7 Окрім того, у Міллеровому Ростовської області рф уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БЛА противника", – інформують в Генштабі.

Як наголошують у відомстві, Славянський НПЗ є одним із найбільших незалежних нафтопереробних підприємств на півдні РФ. Завод здатен переробляти близько 5,2 млн тонн нафти на рік та виробляє, зокрема, автомобільний бензин, мазут, вакуумний газойль і авіаційний гас. Підприємство також залучене до забезпечення потреб російських збройних сил.

#війна #ураження #рф #нпз
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