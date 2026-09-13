Росія за 2 км від кордону з Польщею атакувала локомотив пасажирського поїзда, постраждалих немає – "Укрзалізниця"

Російські війська сьогодні, 13 вересня, на Волині за два кілометри від кордону з Польщею завдали удару по локомотиву пасажирського поїзда АТ "Укрзалізниці", постраждалих немає, йдеться у повідомленні УЗ в телеграм-каналі.

"Другу добу поспіль ворог атакує залізницю. Моніторингова група завчасно попередила поїзну бригаду про загрозу, завдяки чому ніхто не постраждав", – додали в "Укрзалізниці".

Зазначається, що фахівці й надалі продовжать моніторити повітряні загрози, забезпечувати рух поїздів та вживати відповідних заходів для безпеки як пасажирів, так і залізничників.

У свою чергу голова правління УЗ Олександр Перцовський підтвердив, що триває друга доба безперервної ворожої атаки по залізничній інфраструктурі, зокрема депо, станції, рухомий склад.

"Всі команди на місцях, чергують, моніторять, реагують, евакуюють до безпеки. Проходимо наразі без постраждалих", – написав голова правління "Укрзалізниці" у соціальній мережі Facebook у неділю.

Як повідомлялось, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на російські удари по пункту пропуску "Ягодин" та закликав західних партнерів "діяти негайно".

Раніше у коментарі "Інтерфакс-Україна" речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко зазначав, що влучань у пункт пропуску "Ягодин" на кордоні з Польщею не було внаслідок нічної повітряної атаки ворога.