На Житомирщині після атаки РФ рятувальники ліквідували пожежі на АЗС та об'єктах залізничної інфраструктури

Рятувальники ліквідували пожежі на АЗС та об'єктах залізничної інфраструктури у Житомирській області, що виникли внаслідок чергової російської атаки, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Наразі всі осередки займання ліквідовано. Загалом від ДСНС залучалося 42 рятувальники та 9 одиниць техніки", – йдеться в повідомленні в телеграмі.

У ДСНС повідомляють, що через загрозу повторних ударів рятувальники призупиняли роботи та відходити в безпечні місця.

Внаслідок атаки загиблих і постраждалих немає.