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На Житомирщині після атаки РФ рятувальники ліквідували пожежі на АЗС та об'єктах залізничної інфраструктури

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На Житомирщині після атаки РФ рятувальники ліквідували пожежі на АЗС та об'єктах залізничної інфраструктури
Фото: ДСНС

Рятувальники ліквідували пожежі на АЗС та об'єктах залізничної інфраструктури у Житомирській області, що виникли внаслідок чергової російської атаки, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Наразі всі осередки займання ліквідовано. Загалом від ДСНС залучалося 42 рятувальники та 9 одиниць техніки", – йдеться в повідомленні в телеграмі.

У ДСНС повідомляють, що через загрозу повторних ударів рятувальники призупиняли роботи та відходити в безпечні місця.

Внаслідок атаки загиблих і постраждалих немає.

#житомирська #атаки #дснс
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