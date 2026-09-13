Сибіга закликав західних партнерів "діяти негайно" у відповідь на удари РФ біля ПП "Ягодин"

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на російські удари по пункту пропуску "Ягодин" та закликав західних партнерів "діяти негайно".

"Варварські удари Росії по українсько-польському пункту пропуску "Ягодин" – це не просто продовження атак на наші державні кордони. Це путінський терор, що "стукає" безпосередньо у двері ЄС і НАТО. Російські варвари – біля ваших воріт, шановні партнери", – наголосив Сибіга.

Глава МЗС закликав західних партнерів "діяти негайно", застосувавши всю міць санкцій проти агресивного режиму Путіна.

"Змусьте Москву відчути наслідки її терору. Потрібні не половинчасті рішення, а безкомпромісні й рішучі кроки. Повне торговельне ембарго. Повна заборона на в'їзд. Повні санкції проти військово-промислового комплексу", – пояснив він.

За словами Сибіги, Путін має зрозуміти: на його варварство відповідатимуть рішучими діями, які підвищать ціну війни для нього до неприйнятного рівня.

Сибіга наголосив, що це єдиний спосіб зупинити Путіна.

Як повідомлялося, влучань у пункт пропуску "Ягодин" на кордоні з Польщею не було внаслідок нічної повітряної атаки ворога, повідомив речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко у коментарі "Інтерфакс-Україна".

Раніше у соцмережах з'явилась інформація, що росіяни завдали удару по АЗС біля ПП "Ягодин" на кордоні з Польщею. Повідомляється, що на території автозаправної станції спалахнула масштабна пожежа.