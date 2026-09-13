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Сибіга закликав західних партнерів "діяти негайно" у відповідь на удари РФ біля ПП "Ягодин"

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Сибіга закликав західних партнерів "діяти негайно" у відповідь на удари РФ біля ПП "Ягодин"
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на російські удари по пункту пропуску "Ягодин" та закликав західних партнерів "діяти негайно".

"Варварські удари Росії по українсько-польському пункту пропуску "Ягодин" – це не просто продовження атак на наші державні кордони. Це путінський терор, що "стукає" безпосередньо у двері ЄС і НАТО. Російські варвари – біля ваших воріт, шановні партнери", – наголосив Сибіга.

Глава МЗС закликав західних партнерів "діяти негайно", застосувавши всю міць санкцій проти агресивного режиму Путіна.

"Змусьте Москву відчути наслідки її терору. Потрібні не половинчасті рішення, а безкомпромісні й рішучі кроки. Повне торговельне ембарго. Повна заборона на в'їзд. Повні санкції проти військово-промислового комплексу", – пояснив він.

За словами Сибіги, Путін має зрозуміти: на його варварство відповідатимуть рішучими діями, які підвищать ціну війни для нього до неприйнятного рівня.

Сибіга наголосив, що це єдиний спосіб зупинити Путіна.

Як повідомлялося, влучань у пункт пропуску "Ягодин" на кордоні з Польщею не було внаслідок нічної повітряної атаки ворога, повідомив речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко у коментарі "Інтерфакс-Україна".

Раніше у соцмережах з'явилась інформація, що росіяни завдали удару по АЗС біля ПП "Ягодин" на кордоні з Польщею. Повідомляється, що на території автозаправної станції спалахнула масштабна пожежа.

#рф #сибіга #атаки #ягодин
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