Росіяни зранку атакують Одещину, є пошкодження – ОВА

Російські війська зранку неділі атакують цивільну інфраструктуру Одеської області, інформація щодо постраждалих уточнюється, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Російські війська завдають ударів по цивільній інфраструктурі Одещини", – написав він у Телеграм.

Унаслідок ранкової атаки пошкоджено верхні поверхи багатоповерхового житлового будинку та приватні домоволодіння.

Також виникла пожежа на території Ботанічного саду, пошкоджено склади та дитячий санаторій.

Повітряна тривога триває. Кіпер закликав жителів області залишатися в безпечних місцях і не нехтувати сигналами повітряної тривоги до оголошення відбою.